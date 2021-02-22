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Мижигурскис: в школе «Спартака» нас не зомбировали, но заруба с ЦСКА всё равно была

Мижигурскис: в школе «Спартака» нас не зомбировали, но заруба с ЦСКА всё равно была
Футбол / РПЛ 0
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Агент воспитанников «Спартака» Валериюс Мижигурскис рассказал, почему не перешёл в ЦСКА из стана красно-белых.

«Году в 2002-м агент Григорий Есауленко предложил мне этот вариант. Я хорошо отношусь к ЦСКА, как и ко всем клубам с историей. В школе «Спартака» нас не зомбировали, не говорили плохого про другие команды, на заруба с ЦСКА все равно была — даже в детском футболе. Тогда Есауленко сказал: «В ЦСКА пришел очень серьезный человек — Гинер. Будет делать топ-клуб, бороться за чемпионство». Но я почему-то отказался.

Года три назад случайно увидел его на съемках программы «Кто хочет стать легионером». Честно говоря, сначала не узнал. Присматривались друг к другу полминуты. Потом я подошел: «Вы Григорий Васильевич?» Тепло пообщались, и все. Думаю, он до сих пор около футбола. Если люди пришли в это дело, то оно в сердце навсегда. Так легко его не оставишь», — цитирует Мижигурскиса «Матч ТВ».

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