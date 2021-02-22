«Спартак» не заслужил поражения». Червиченко – о матче Кубка России с «Динамо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2).



«Хороший матч. Не знаю, почему на красно-белых все набросились. Им просто не повезло. Были матчи, когда «Спартаку» везло, и они побеждали не по игре. Вчера же команда не заслужила поражения. Был зимний футбол на грубом поле. Удача была на стороне «Динамо» — они забили с пенальти, а потом ещё и эксклюзивный гол пяткой, который вообще не вытекал из логики игры. А «Спартак» не реализовал свои моменты и получил за это. Как можно побеждать, когда не реализуешь такие моменты, как у Хендрикса, Понсе и Мозеса на 54-й минуте? Потом ещё Соболев неплохо пробил после выхода на замену. Честно говоря, я не понял, что было с Шуниным в тот момент, когда он пропустил этот мяч мимо себя. Либо у него крепкие нервы, либо он просто прозевал этот эпизод. Но мяч тогда почти вкатился в дальний угол. Если бы «Спартак» реализовал один из тех двух моментов, то у него были бы шансы на успех во вчерашнем дерби», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

«Спартак» стал пресным и скучным». Колонка Червиченко Отвечает, какой тренер нужен команде, и рофлит над своими критиками.