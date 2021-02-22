Дзюба: любой гол «Спартаку» для меня очень важен. Каждый мяч как бальзам на душу

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, какое значение для него имеют мячи, забитые в ворота «Спартака».
«Любой гол красно-белым для меня очень важен, что тут лукавить, потому что осадочек остался и внутри меня до конца дней будет пылать огонек. И каждый мяч в их ворота — как бальзам на душу. Еще матчи Лиги чемпионов в мой первый год, как мы прошлись по всем, выиграли пять игр из пяти, — у «Лиона», «Валенсии» и «Гента» — а мне удалось забить 6 голов в 6 турах. Это было очень важно. Сотый гол в карьере, забитый в Перми — тоже большое событие для меня. Дорогие и важные мячи были забиты в Краснодаре, когда мы, можно сказать, оформили чемпионство. И пятый момент — имеющий огромное значение гол «Краснодару» у нас дома. Это был тяжелый момент, в матче многое было против меня — и пенальти не забил, и игра не совсем складывалась, и определенная часть болельщиков вела себя не очень красиво. И вот переломить все это дорогого стоило — счастлив, что мне это удалось», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».
- 22 февраля 2021
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