Бен-Йеддер: знали, что у «ПСЖ» будут проблемы с физикой после матча с «Барселоной»
Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер рассказал о преимуществе команды в победном матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Пари Сен-Жермен» (2:0).
«Мы были физически сильны. Знали, что у «ПСЖ» будут проблемы в этом после отличного матча с «Барселоной». Мы старались сыграть безупречно», — приводит слова Бен-Йеддера Goal.com.
«ПСЖ», набрав 54 очка в 26 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая «Лиону» (55) и «Лиллю» (58). «Монако» (52) располагается строчкой ниже. Замыкает зону еврокубков «Ланс», в активе которого 40 очков.
В следующем туре монегаскам предстоит сыграть с «Брестом». Матч состоится 28 февраля на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
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