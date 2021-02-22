Червиченко: Промес — деньги на ветер. Нельзя два раза войти в одну и ту же реку

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход нападающего «Аякса» Квинси Промеса в состав красно-белых.
«Думаю, что Промес — деньги на ветер. Во-первых, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Эта мудрость живёт веками, но «Спартак» почему-то пытается её опровергнуть. Видимо, берут пример с ЦСКА, где возвращение Вагнера обернулось успехом. Снайперские способности Промеса снизились — в России он забивал в среднем один гол в двух матчах. И это было в нашем жёстком чемпионате. А в Нидерландах у него примерно один гол в четырёх матчах. Вряд ли Промес станет больше забивать, если вернётся. Скорее всего, этот показатель у него будет на уровне чемпионата Нидерландов, а то и ниже.
Во-вторых, ему уже 30 лет. Физиология говорит, что в этом возрасте у футболистов всё начинает рваться и ломаться. Особенно у тех, кто играет за счёт скорости. Ну и, наконец, в любой момент может всплыть ситуация с поножовщиной. Вы же слышали слова руководителя нашей страны о западных странах, где люди способны на любые гадости и подлости.
Уверен на 200%, что Промеса затаскают по судам, если «Спартак» выйдет в еврокубки и попадёт там на голландскую команду. Принимая во внимание перечисленные минусы, а также сумму трансфера и зарплату Промеса, о которых пишут в СМИ, я считаю этот трансфер бредовым. За эти деньги можно купить молодого сильного игрока из Бельгии или той же Голландии», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».
- 22 февраля 2021
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