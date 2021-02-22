Артём Дзюба рассказал о самом тяжёлом матче за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о самом тяжёлом матче в составе клуба из Санкт-Петербурга.
«Было немного непривычно, как во сне, раз — и я в «Зените». Но трудностей никаких, наоборот, всё комфортно и легко. Потому что была потрясающая команда, все ребята приняли хорошо: и легионеры, и российские игроки. Сплочённый коллектив, вливаться было просто. Единственное, непростыми оказались первые игры, в остальном всё было классно.
Самым тяжёлым стал дебютный матч — мы играли на Суперкубок против «Локомотива» на «Петровском». Хуже, чем мне, в той игре было, наверное, только Юсупову — мы с ним оба были, мягко говоря, не в своей тарелке. Но победа была потрясающей, хоть и без нашего участия! (Смеётся.) Как сейчас помню, мы уступали в счёте 0:1, игра не очень получалась, «Локо» давил, Ниасс во втором тайме не реализовал выход один на один. А в конце Смольников забил головой и мы победили в серии пенальти. Начать так свою карьеру в «Зените» было волшебно», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».
- 22 февраля 2021
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