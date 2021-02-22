Дзюба: мне бы хотелось побить все рекорды «Зенита» суммарно по голам и передачам

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что хочет побить все рекорды клуба из Санкт-Петербурга суммарно по голам и передачам.



«Я для себя решил, что не буду загадывать никакие цифры, а буду играть столько, сколько позволит здоровье. Есть такие ориентиры, как Ибрагимович — человек моей комплекции, есть Жирков — понятно, что он игрок другой специальности, но такие люди вызывают огромное уважение своим профессионализмом, любовью к футболу. Я хочу получать удовольствие от игры. Как только перестану получать его или приносить пользу, то ни себя, ни других мучать не хочу. Это я точно понял.



Ещё мне бы хотелось, чтобы по прошествии карьеры удалось побить все зенитовские рекорды суммарно по голам и передачам. Это для меня будет дороже всего, потому что мне очень ценно отдавать голевые, я не такой нападающий, который зациклен на голах. Не бывает так, что один человек счастлив, забивает все мячи, а остальные просто подносят ему снаряды. Классно, когда и другие счастливы, празднуют свои голы, им это важно. Всегда отдаю право пробить пенальти, если меня просят об этом, радуюсь, когда удаётся ассистировать партнёру по команде. Иногда это даже дороже, чем твой собственный гол. Я считаю, это правильно — стараться не быть в футболе эгоистом. Это командный спорт, и любой партнёр должен ощущать, что его поддержат в трудную минуту», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

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