Матч Кубка России «Химки» — «Крылья Советов» состоится

Матч 1/8 финала Кубка России «Химки» — «Крылья Советов» состоится, несмотря на холода. Об этом сообщает пресс-служба хозяев в «Твиттере».



«-11°. В Химках холодно, но значение термометра в пределах допустимого. Матч состоится!» — говорится в сообщении.

Матч «Химки» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Дмитрий Чельцов. Резервный рефери — Антон Фролов (все — Москва).



На групповом этапе Кубка России «Химки» победили иркутский «Зенит» (1:0) и «Нижний Новгород» (1:1, 10:9 пен). «Крылья Советов» в 1/64 финала разгромили «Иртыш» (5:0), а в группе уверенно переиграли ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0).