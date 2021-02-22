Ковалевски: «Хаммер» от Федуна оставил на память. Он до сих пор у меня в гараже

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски рассказал о памятном подарке от президента красно-белых Леонида Федуна.
«Федун подарил машину после сезона-2005. Было голосование болельщиков, которые в интернете могли выбрать трёх футболистов, выделявшихся в сезоне. И так получилось, что благодаря выбору болельщиков владелец клуба преподнёс такой приз. Вручение состоялось на торжественном ужине после окончания сезона. И тогда Леонид Арнольдович объявил это трём игрокам: Видичу, Павлюченко и мне. Но «Хаммер» я оставил, можно сказать, на память. Он до сих пор у меня в гараже. Это подарок, а подарки нельзя продавать или перепродавать — он останется у меня до конца. «Хаммер» — старик, ему уже 15 лет (смеётся)», — сказал Ковалевски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
- 22 февраля 2021
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