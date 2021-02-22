Василий Уткин: «Зенит» постепенно приближается к формулировке «помойка звёзд»

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о вылете «Зенита» из Кубка России по итогам матча 1/8 финала с тульским «Арсеналом» (1:2).



«Зенит» — удивительная команда, в которой никак не может появиться ничего нового. Я очень хорошо понимаю, что они играли без нескольких ведущих футболистов. Просто думаю, что если бы «Арсенал» играл без нескольких ведущих футболистов, то это бы не вызывало никакого резонанса. Всё равно «Зенит» сильнее «Арсенала», всё равно игра проходит в идеальных условиях стадиона «Газпром Арена». Это не зимний футбол в полной мере этого слова. И в итоге «Зенит» не может показать совершенно ничего. Вот уже и предсезонка была полноценная, наигрывай какой хочешь вариант, и даже Малком бывал здоров. И всё равно нет ничего, кроме того, что в штрафной что-то придумал Дзюба.



Мы говорим о команде, которая не может больше ничего придумать. И, помимо всего прочего, производит впечатление ещё и не очень свежей физически. Боюсь, что это уже не кризис идей, не кризис усталости и не кризис перелётов. Боюсь, это полное отсутствие идей и соображений. «Зенит» постепенно приближается к формулировке «помойка звёзд». Знаете, так иногда называют команды, в которых много дорогих игроков и которые ничего не показывают. Пока это ещё не так, но в этом направлении происходит движение», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

«Зенит» проиграл трофей в первом матче года! Всё решил гол со спорного пенальти На заметку «Спартаку»: экс-игрок красно-белых Дмитрий Парфёнов растёт как тренер и впервые в карьере обыграл «Зенит» и Семака.