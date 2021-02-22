Артём Дзюба рассказал о главном розыгрыше от Халка

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о главном розыгрыше от бразильского форварда Халка.



«Есть две истории. Первая — все иностранцы пытались победить меня в армрестлинг, и это не удавалось никому, в том числе и Халку. Только Ансальди один или два раза со мной справился, за счёт своей интересной техники — он кисть тебе выворачивает и кладёт твою руку. Но если ему не удавалось захватить кисть, я силой его перебарывал. И они все психовали и злились — как же так! А я им отвечал, что не перевелись ещё русские богатыри на Руси и что нет у них, чужеземцев, никаких шансов.



И вторая — как-то раз они меня здорово разыграли. Дело было в Португалии на сборах, когда я только полгода в команде провёл. За столом сидит толпа легионеров: Ломбертс, Нету, Витсель, Гарай, Кришито — и зовёт меня к себе, особенно Халк с Данни. Иди, мол, сюда, посиди с нами, Дзюба, брат, мы тебя любим-уважаем. Я думаю, как-то странно, с чего это вдруг — а они меня всё подзывают и подзывают. Наконец решаюсь — подхожу, улыбаюсь, приятно же, признали меня парни. И они пододвигают мне стул, Халк ещё приобнял, руку так на плечо положил, придавил сверху, я сажусь — и вдруг как подлечу вверх с криками! Эти гады зубочистки надломили и всё сиденье ими утыкали. Это был хороший подкол, очень весело было, мы все вместе посмеялись потом от души», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

Дзюба: любой гол «Спартаку» для меня очень важен. Каждый мяч как бальзам на душу