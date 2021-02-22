Бывший вратарь «Спартака» Ковалевски обратился к болельщикам красно-белых

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски обратился к болельщикам красно-белых.
«Раньше говорили: «Будет праздник и на нашей улице». Я знаю, сколько терпения у болельщиков «Спартака», как сильно они переживают за команду и поддерживают её. Я рад, что играл за этот клуб для болельщиков. Конечно, были разные ситуации, но я всегда эту поддержку чувствовал. «Спартак» — уникальный клуб за счёт своих болельщиков. И я передаю большой привет красно-белой торсиде. Ох как они поют: «Верим в команду», «Один за всех, и все за одного». Болельщики «Спартака» никогда не бросят свою команду!» — сказал Ковалевски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
- 22 февраля 2021
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