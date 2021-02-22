Червиченко: «Спартак» — «бойчуганы», которые ничем не отличаются от большинства команд РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, в чём заключается главная проблема красно-белых.
«В «Спартаке» всегда затяжная реакция. Они и после моего ухода пять-шесть лет меня обвиняли во всём. Виноват был даже автобус, который я купил. В этом клубе действует принцип «всё плохо, хозяин в белом». Время идёт, а ничего не меняется. Касательно Газизова, я не считаю, что он был плох. А Кокорин не мог всё испортить «Спартаку». Он на поле выходил раза три. Вчера я пытался понять, почему красно-белые проигрывают, и не нашёл ответа на этот вопрос. Вроде бы и игроки хорошие, и взаимопонимание между ними есть, но всё равно чего-то не хватает. «Спартак» стал пресным и скучным. Раньше они играли в азартный атакующий футбол, а их соперники мечтали о том, чтобы не проиграть разгромно. Сейчас же красно-белые ничем не отличаются от других команд. На «Краснодар» сейчас приятно смотреть, потому что они играют в короткий пас низом. А «Спартак» выглядит командой «бойчуганов», которые ничем не отличаются от большинства остальных команд РПЛ», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».
- 22 февраля 2021
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