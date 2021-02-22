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Футболисты «Зенита-2» спасли жизнь работнику тренировочной базы

Футболисты «Зенита-2» спасли жизнь работнику тренировочной базы
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0
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Футболисты «Зенита-2» спасли жизнь человеку во время сборов, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

«Вчера на сборах произошёл случай, о котором мы не можем не рассказать: Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула совершили настоящий мужской поступок. Во время пробежки они услышали крики, подбежали и увидели дым — в одном из подсобных помещений произошло возгорание. Пока Луис с помощью огнетушителя избавлялся от пламени, парни вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали скорую. Сейчас пострадавший пришёл в себя, его жизни ничего не угрожает. Браво, парни!» — говорится в сообщении.

«Зенит-2» выступает в Профессиональной футбольной лиге, третьем по силе дивизионе России. После 16 туров команда, набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице 2-й группы.

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