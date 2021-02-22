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«Химки» в меньшинстве разгромно проиграли «Крыльям Советов» в 1/8 финала Кубка России

«Химки» в меньшинстве разгромно проиграли «Крыльям Советов» в 1/8 финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0
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В 1/8 финала Кубка России «Химки» принимали «Крылья Советов». Матч прошёл на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершился со счётом 0:4.

Гости вышли вперёд уже на 8-й минуте встречи благодаря точному удару нападающего Ивана Сергеева с пенальти. На 19-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил защитник Михаил Тихонов. В середине второго тайма, на 62-й минуте самарская команда удвоила преимущество. Гол забил форвард Дмитрий Цыпченко. Под занавес матча гости довели счёт до разгромного усилиями нападающего Егора Голенкова. Незадолго до финального свистка «Крылья» забили вновь — на этот раз отличился защитник Никита Чернов.

На групповом этапе Кубка России «Химки» победили иркутский «Зенит» (1:0) и «Нижний Новгород» (1:1, 10:9 пен). «Крылья Советов» в 1/64 финала разгромили «Иртыш» (5:0), а в группе уверенно переиграли ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0).

Кубок России. 1/8 финала
22 февраля 2021, понедельник. 14:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 4
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 8' (пен)   0:2 Цыпченко – 62'   0:3 Голенков – 89'   0:4 Чернов – 90+3'
Удаления: Тихонов – 19' / нет
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