«Можно считать такой жребий наградой». Иммобиле — о встрече с «Баварией» в Лиге чемпионов

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле высказался о предстоящем противостоянии с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч команд пройдёт завтра, 23 февраля, в Риме. Начало — в 23:00 мск.
«Можно считать такой жребий наградой. Встречи с лучшими приносят удовольствие и дополнительную мотивацию. Понятно, что будет очень тяжело. Мы постараемся выложиться по максимуму в двух матчах и не будем отступать от своего стиля. Мы всегда будем делать то, что умеем лучше всего, и знаем, что нам нужно сделать нечто из ряда вон выходящее, чтобы выдать идеальный матч.
«Бавария» — сверхатакующая команда, которая играет в быстрый, тотальный футбол, поэтому нам будет сложно её остановить. Постараемся создать ей проблемы, воспользовавшись слабыми местами. Понятно, что у нас будет меньше голевых моментов, чем в предыдущих матчах, поэтому и относиться к ним нужно крайне бережно.
Мы играем с действующими победителями Лиги чемпионов. Очень важно разобрать и понять каждый аспект предстоящих матчей. Впрочем, вне зависимости от результата мы уже можем быть довольны проделанной в турнире работой. Попасть в плей-офф спустя 20 лет — отличный результат для клуба и большая радость для нас», — цитирует Иммобиле пресс-служба УЕФА.
- 22 февраля 2021
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