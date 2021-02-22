Матчи 1/4 финала Кубка России могут перенести на апрель

Комиссия по проведению матчей Кубка России предложила исполкому РФС перенести проведение матчей 1/4 финала на начало апреля.
«Состоялись 7 из 8 матчей 1/8 финала Кубка России. Встречу между «Уфой» и «Уралом» перенесли на 3 марта решением совместной комиссии по проведению матчей Кубка. Также комиссия предложила исполкому РФС перенести проведение четвертьфиналов на 7-8 апреля. Этот вопрос рассмотрят 26 февраля на исполкоме РФС. По регламенту жеребьёвка 1/4 финала Кубка России пройдёт в течение трёх дней после 3 марта», — сообщает пресс-служба РФС в «Телеграме».
В 1/4 финала пробились «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов». Перенесённый из-за непогоды матч 1/8 финала «Уфа» – «Урал» состоится 3 марта. После этого пройдёт жеребьевка четвертьфинала турнира.
- 22 февраля 2021
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