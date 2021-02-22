Осинькин — о разгроме «Химок»: погода повлияла меньше, чем быстрый гол и удаление

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Химками» (4:0).

«Непростое было поле, и первые пять-семь минут матча было много единоборств. Такой счёт поначалу ничего не предвещало. Дальше удачно сложились наши атаки, где мы с пенальти забили быстрый гол, а потом получили преимущество из-за удалённого футболиста. Дальше по счёту играли достаточно комфортно. Можно сказать, что мы наиграли на такой счёт, но забили третий и четвёртый голы на флажке. В целом игра прошла с хорошим настроением и эмоциями. Дальше у нас важнейший матч в чемпионате.



Знаете, всё равно погода повлияла на матч меньше, чем быстрый гол и удаление. Матч был совершенно другой, если бы мы играли 11 на 11. Что касается изменения наказания Мирзову, то это был жёсткий фол. Но на красную ли карточку он? Такие момент иногда лучше видны с повторов. Опять же, если бы счёт был другой, то я был бы не согласен. Сейчас не было смысла нагнетать. Мне показалось, что фол был на жёлтую.



С кем хотелось бы сыграть в четвертьфинале? Я бы не хотел ничего загадывать. Хотелось бы, чтобы в Самару приехала хорошая команда, чтобы мы сыграли матч перед своими зрителями. Но давайте дождёмся жеребьёвки. Для нас любой соперник в 1/4 финала будет очень серьёзным, и мы постараемся сыграть качественно», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.