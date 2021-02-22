«Пусть Всевышний обережёт его». Ахметов посвятил гол памяти экс-массажиста ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов посвятил гол, забитый в матче 1/8 финала Кубка России с хабаровским СКА (2:0), бывшему массажисту команды Михаилу Насибову, который скончался 12 февраля.

«Хорошее начало футбольного года. Всех болельщиков с победой! Спасибо вам за поддержку в такую холодную погоду. И, к сожалению, с большой потерей для всего российского футбола и для меня в большей степени в начале года. Этот гол я посвятил Насибову Михаилу Николаевичу. Пусть Всевышний обережёт его и сделает его из числа обитателей рая!» — написал Ахметов на своей странице в «Инстаграме».

Михаил Насибов ушёл из жизни в возрасте 67 лет. До карьеры в футболе Насибов работал в хоккейном «Динамо», а также трудился в Комитете по физической культуре при Совете министров СССР. Впоследствии работал в сборной СССР по вольной борьбе. С 1979 года входил в тренерский штаб сборных СССР, СНГ и России по футболу. Вместе с национальными командами участвовал в чемпионатах мира и Европы вплоть до 2016 года. Много лет являлся массажистом ЦСКА.