«Пусть Всевышний обережёт его». Ахметов посвятил гол памяти экс-массажиста ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов посвятил гол, забитый в матче 1/8 финала Кубка России с хабаровским СКА (2:0), бывшему массажисту команды Михаилу Насибову, который скончался 12 февраля.
«Хорошее начало футбольного года. Всех болельщиков с победой! Спасибо вам за поддержку в такую холодную погоду. И, к сожалению, с большой потерей для всего российского футбола и для меня в большей степени в начале года. Этот гол я посвятил Насибову Михаилу Николаевичу. Пусть Всевышний обережёт его и сделает его из числа обитателей рая!» — написал Ахметов на своей странице в «Инстаграме».
Михаил Насибов ушёл из жизни в возрасте 67 лет. До карьеры в футболе Насибов работал в хоккейном «Динамо», а также трудился в Комитете по физической культуре при Совете министров СССР. Впоследствии работал в сборной СССР по вольной борьбе. С 1979 года входил в тренерский штаб сборных СССР, СНГ и России по футболу. Вместе с национальными командами участвовал в чемпионатах мира и Европы вплоть до 2016 года. Много лет являлся массажистом ЦСКА.
- 22 февраля 2021
-
18:51
-
18:37
-
18:19
-
18:07
-
17:46
-
17:44
-
17:36
-
17:33
-
17:28
-
17:22
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:54
-
16:43
-
16:34
-
16:24
-
16:05
-
15:52
-
15:44
-
15:32
-
15:03
-
15:00
-
14:49
-
14:39
-
14:36
-
14:30
-
13:57
-
13:56
-
13:46
-
13:40
-
13:31
-
13:14
-
13:06
-
13:00