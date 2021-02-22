Осимхен, потерявший сознание в матче с «Аталантой», выписан из больницы
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен выписан из больницы и в ближайшее время вернётся в Неаполь, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Напомним, Осимхен ударился головой о землю после падения в борьбе с защитником «Аталанты» Кристианом Ромеро в концовке встречи 23-го тура чемпионата Италии, которая завершилась победой клуба из Бергамо со счётом 4:2. Футболист потерял сознание на несколько минут. Нигерийца экстренно доставили в больницу в Бергамо в сопровождении врача «Наполи».
«Клуб хотел бы поблагодарить медицинский штаб „Аталанты“, реаниматологов, работавших на стадионе, а также персонал больницы за профессионализм. Завтра, 23 февраля, игрок пройдёт дополнительный медицинский осмотр», — говорится в заявлении пресс-службы «Наполи».
«Наполи» выступил с заявлением о состоянии здоровья госпитализированного Виктора Осимхена
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