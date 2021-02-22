Источники: болельщики будут допущены на матчи АПЛ в мае

Английские болельщики будут допущены на стадионы в мае, сообщает The Sun. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается объявить об этом в докладе о мерах выхода страны из изоляции, который зачитает сегодня в Палате общин.

Джонсон должен объявить, что зрителей допустят на стадионы английской Премьер-Лиги и Чемпионшипа с 17 мая. Клубам разрешат заполнять стадионы до 25% вместимости. Болельщики смогут посмотреть вживую матчи плей-офф Чемпионшипа и других лиг, запланированные на конец мая.



Небольшое количество фанатов на короткое время было допущено на стадионы в декабре, но после резкого всплеска случаев коронавируса в Великобритании матчи вновь стали проводить за закрытыми дверями.

Сообщалось, что пандемия коронавируса увеличила число обращений с проблемами депрессии мужского населения в Великобритании. Отсутствие болельщиков на футбольных стадионах способствует эпидемии депрессии, согласно данным мужской сети поддержки психического здоровья.