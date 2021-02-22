Кроос высказался о возможном возвращении Мюллера, Боатенга и Хуммельса в сборную Германии

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказался о возможном возвращении Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в национальную команду.



«Я игрок национальной команды, и, слава богу, мне не нужно принимать решения. К тому же мы играли с ними много лет. Но проблема заключается в том, что ситуация с игроками в Бундеслиге меняется каждый день, и все мы знаем, что так дело не пойдёт. Думаю, всё следует спланировать наперёд. Сейчас я сомневаюсь, что план тренера ранее сработал так, как должен был. Намерение тренера после чемпионата мира было ясным. Теперь нужно собрать лучшую команду для следующего турнира», — приводит слова Крооса Sky Germany.



Напомним, в 2019 году, через год после провала сборной Германии на чемпионате мира в России, главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв заявил, что решил больше не вызывать Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера в национальную команду. Такой шаг был связан с желанием освежить сборную, пригласив туда молодых футболистов.