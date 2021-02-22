«Ювентус» — «Кротоне»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Кротоне». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Кротоне».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Валерио Марини. В бригаду войдут ассистенты Паскуале Де Мео и Франческо Фьоре. Резервный рефери — Розарио Абиссо.



Туринский «Ювентус» в 21 матче набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Кротоне» (12) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53).



В первом круге турнира «Кротоне» сыграл вничью с «Ювентусом» со счётом 1:12. Встреча состоялась 17 октября 2020 года.