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«Ювентус» — «Кротоне»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

«Ювентус» — «Кротоне»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Италия 0

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Кротоне». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Кротоне».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Валерио Марини. В бригаду войдут ассистенты Паскуале Де Мео и Франческо Фьоре. Резервный рефери — Розарио Абиссо.

Туринский «Ювентус» в 21 матче набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Кротоне» (12) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53).

В первом круге турнира «Кротоне» сыграл вничью с «Ювентусом» со счётом 1:12. Встреча состоялась 17 октября 2020 года.

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