Томас Тухель: матч с «Атлетико» — большое испытание для «Челси»
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».
«Это большое испытание для нас. „Атлетико“ — команда с большим опытом на таком уровне и с очень опытным тренером. Надеюсь, этот матч заставит нас показать свою лучшую игру. Мы будем играть по-своему, а они по-своему. Всем понятно, что ты получаешь в поединке с „Атлетико“: настоящий бой, опыт, соперника с сильной психологией», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» — «Челси» состоится 23 февраля в Бухаресте (Румыния). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится 17 марта в Лондоне (Англия).
Рекомендуем вам
- 22 февраля 2021
-
20:31
-
20:08
-
20:00
-
19:45
-
19:32
-
19:26
-
19:18
-
19:13
-
18:51
-
18:37
-
18:19
-
18:07
-
17:46
-
17:44
-
17:36
-
17:33
-
17:28
-
17:22
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:54
-
16:43
-
16:34
-
16:24
-
16:05
-
15:52
-
15:44
-
15:32
-
15:03
-
15:00
-
14:49
-
14:39
-
14:36
-
14:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам