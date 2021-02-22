Томас Тухель: матч с «Атлетико» — большое испытание для «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».



«Это большое испытание для нас. „Атлетико“ — команда с большим опытом на таком уровне и с очень опытным тренером. Надеюсь, этот матч заставит нас показать свою лучшую игру. Мы будем играть по-своему, а они по-своему. Всем понятно, что ты получаешь в поединке с „Атлетико“: настоящий бой, опыт, соперника с сильной психологией», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» — «Челси» состоится 23 февраля в Бухаресте (Румыния). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится 17 марта в Лондоне (Англия).