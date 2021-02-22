Защитник «Крыльев Советов» Чернов посвятил гол в Кубке России памяти экс-массажиста ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Никита Чернов, ныне выступающий за «Крылья Советов», посвятил гол, забитый в ворота подмосковных «Химок» в матче 1/8 финала Кубка России, бывшему массажисту «армейцев» Михаилу Насибову, который скончался 12 февраля.



«Всю Самару — с победой. Ваша поддержка просто топ. Этот гол хотел бы посвятить Михаилу Насибову. Дядя Миша, безмерно вам благодарен за всё», — написал Чернов на своей странице в «Инстаграме».



Михаил Насибов ушёл из жизни в возрасте 67 лет. До карьеры в футболе Насибов работал в хоккейном «Динамо», а также трудился в Комитете по физической культуре при Совете министров СССР. Впоследствии работал в сборной СССР по вольной борьбе. С 1979 года входил в тренерский штаб сборных СССР, СНГ и России по футболу. Вместе с национальными командами участвовал в чемпионатах мира и Европы вплоть до 2016 года. Много лет являлся массажистом ЦСКА.