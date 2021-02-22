Симоне Индзаги: матч с «Баварией» — кульминация работы с замечательным коллективом «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».



«Этот матч — кульминация пятилетней работы с этим замечательным коллективом. Мы постараемся показать свой лучший футбол и получить от этого удовольствие. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов, а затем и клубный чемпионат мира. Предпочитаю сосредоточиться на своей команде, а не на слабых сторонах соперника, даже если они и есть. В ходе нашего путешествия мы провели немало финалов, так что знаем, как готовиться к такого рода матчам», — приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» состоится завтра, 23 февраля, на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится 17 марта в Мюнхене (Германия).