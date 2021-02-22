Симоне Индзаги: матч с «Баварией» — кульминация работы с замечательным коллективом «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».
«Этот матч — кульминация пятилетней работы с этим замечательным коллективом. Мы постараемся показать свой лучший футбол и получить от этого удовольствие. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов, а затем и клубный чемпионат мира. Предпочитаю сосредоточиться на своей команде, а не на слабых сторонах соперника, даже если они и есть. В ходе нашего путешествия мы провели немало финалов, так что знаем, как готовиться к такого рода матчам», — приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» — «Бавария» состоится завтра, 23 февраля, на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится 17 марта в Мюнхене (Германия).
- 22 февраля 2021
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:44
-
21:37
-
21:36
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
21:10
-
20:58
-
20:54
-
20:32
-
20:31
-
20:08
-
20:00
-
19:45
-
19:32
-
19:26
-
19:18
-
19:13
-
18:51
-
18:37
-
18:19
-
18:07
-
17:46
-
17:44
-
17:36
-
17:33
-
17:28
-
17:22
-
17:13
-
16:59
-
16:58