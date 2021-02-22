Марсело Бьельса ответил на вопрос о своём будущем

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса рассказал о том, собирается ли он продлить истекающий 30 июня контракт с «павлинами».



«Если «Лидс Юнайтед» нужен ответ до конца сезона, то я отвечу до конца сезона. Я не собираюсь принимать никаких других предложений, пока не закончу свою работу здесь, в Лидсе.



Во-первых, я решил поговорить об этом только потому, что может показаться, что президент предлагает мне продление контракта, а я его откладываю. Это может быть истолковано так, что клуб имеет больше желания, чтобы я остался, чем я сам, но это не так.



Во-вторых, решение поработать в клубе ещё один год важно, потому что у тебя должна быть чёткая гарантия. Когда остаётся играть треть сезона, возможно, в этот период произойдут события, которые изменят ваш взгляд на проделанную работу. Для принятия решения о дальнейшей карьере это может быть очень важно. Таково моё мнение.



Руководители «Лидса» могут сказать мне: «Хорошо, мы подождём до конца сезона», или: «Нет, мы должны решить вопрос о продлении контракта до конца сезона». Если им понадобится немедленный ответ, то я его им дам», — приводит слова аргентинского специалиста BBC.

Подопечные Марсело Бьельсы набрали в 24 матчах 32 очка и занимают 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.



65-летний аргентинец возглавляет «Лидс Юнайтед» с лета 2018 года и за это время сумел вернуть «павлинов» в АПЛ. Произошло это впервые за 16 лет.