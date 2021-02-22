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Метцельдера будут судить за детскую порнографию. Экс-игрок «Реала» отрицает обвинения

Метцельдера будут судить за детскую порнографию. Экс-игрок «Реала» отрицает обвинения
Футбол / Испания 0
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Дело бывшего защитника «Реала» и «Боруссии» Д Кристофа Метцельдера, обвиняемого в распространении детской порнографии, передано в суд, сообщает Der Taggespiegel.

Первое слушание по делу в окружном суде Дюссельдорфа назначено на 29 апреля. Метцельдер отрицает обвинения.

Метцельдеру грозит тюремный срок за распространение детской порнографии. Экс-футболист не снимал и не участвовал в создании порнографии с несовершеннолетними, но при этом может получить наказание до трёх лет лишения свободы.

Ранее Метцельдер подтвердил, что хранил порнографические материалы на своём смартфоне и отправил их трём женщинам. Следователи обвиняют Метцельдера в том, что он хранил 297 файлов с детской и юношеской порнографией. Сообщается, что в период с июля по сентябрь прошлого года он отправил 29 соответствующих изображений и видеофайлов трём женщинам. Бывший футболист хотел, чтобы судебный процесс проходил без огласки, но в этом ему было отказано.

Бывшему игроку «Реала» и «Боруссии» Д Метцельдеру грозит тюремный срок
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