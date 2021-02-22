Метцельдера будут судить за детскую порнографию. Экс-игрок «Реала» отрицает обвинения

Дело бывшего защитника «Реала» и «Боруссии» Д Кристофа Метцельдера, обвиняемого в распространении детской порнографии, передано в суд, сообщает Der Taggespiegel.
Первое слушание по делу в окружном суде Дюссельдорфа назначено на 29 апреля. Метцельдер отрицает обвинения.
Метцельдеру грозит тюремный срок за распространение детской порнографии. Экс-футболист не снимал и не участвовал в создании порнографии с несовершеннолетними, но при этом может получить наказание до трёх лет лишения свободы.
Ранее Метцельдер подтвердил, что хранил порнографические материалы на своём смартфоне и отправил их трём женщинам. Следователи обвиняют Метцельдера в том, что он хранил 297 файлов с детской и юношеской порнографией. Сообщается, что в период с июля по сентябрь прошлого года он отправил 29 соответствующих изображений и видеофайлов трём женщинам. Бывший футболист хотел, чтобы судебный процесс проходил без огласки, но в этом ему было отказано.
- 22 февраля 2021
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:44
-
21:37
-
21:36
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
21:10
-
20:58
-
20:54
-
20:32
-
20:31
-
20:08
-
20:00
-
19:45
-
19:32
-
19:26
-
19:18
-
19:13
-
18:51
-
18:37
-
18:19
-
18:07
-
17:46
-
17:44
-
17:36
-
17:33
-
17:28
-
17:22
-
17:13
-
16:59
-
16:58