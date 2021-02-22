Футболистов АПЛ обязали отбывать 10-дневный карантин по приезде из-за границы

В Великобритании ужесточаются требования, касающиеся условий возвращения в страну из-за границы.



Как сообщает Sky Sports, клубам АПЛ разослали уведомления о том, что теперь игрокам и сотрудникам клубов необходимо отбывать десятидневный карантин, когда они вернутся из любой зарубежной поездки. Сократить его можно, если результат теста после пяти дней самоизоляции будет отрицательным.



Игрокам по-прежнему будет разрешено тренироваться и участвовать в матчах, но они должны будут находиться в карантине так же, как и обычные граждане Великобритании, и смогут покидать дом только для участия в матчах и тренировках.



Если игрок нарушит обновлённые правила самоизоляции — например, чтобы навестить друзей или семью, — это аннулирует его освобождение от карантина, и период его десятидневной изоляции начнётся с нуля.



Во вторник, 23 февраля, «Челси» сыграет в Бухаресте с «Атлетико» Мадрид, а в среду, 24 февраля, «Манчестер Сити» в Будапеште встретится с менхенгладбахской «Боруссией». Оба матча пройдут в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь согласно новым правилам футболисты «аристократов» и «горожан» будут обязаны отбыть 10 дней карантина.

Источники: болельщики будут допущены на матчи АПЛ в мае