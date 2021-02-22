Экс-защитник «Тамбова» заключил контракт с «Акроном»

Защитник Никита Чичерин стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба клуба ФНЛ на своей странице в «Инстаграме».



Детали контракта 30-летнего футболиста с «Акроном» не разглашаются. Чичерин будет выступать за тольяттинскую команду под 44-м номером.



Чичерин — воспитанник московского «Динамо». Ранее защитник выступал за нижегородскую «Волгу», самарские «Крылья Советов», подмосковные «Химки», «Сибирь», «Томь», красноярский «Енисей» и другие команды. Последним клубом Чичерина был «Тамбов». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 1 результативную передачу.

«Акрон» набрал в 26 матчах 22 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021.