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Экс-защитник «Тамбова» заключил контракт с «Акроном»

Экс-защитник «Тамбова» заключил контракт с «Акроном»
Футбол / РПЛ 0

Защитник Никита Чичерин стал игроком «Акрона», сообщает пресс-служба клуба ФНЛ на своей странице в «Инстаграме».

Детали контракта 30-летнего футболиста с «Акроном» не разглашаются. Чичерин будет выступать за тольяттинскую команду под 44-м номером.

Чичерин — воспитанник московского «Динамо». Ранее защитник выступал за нижегородскую «Волгу», самарские «Крылья Советов», подмосковные «Химки», «Сибирь», «Томь», красноярский «Енисей» и другие команды. Последним клубом Чичерина был «Тамбов». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 1 результативную передачу.

«Акрон» набрал в 26 матчах 22 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021.

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