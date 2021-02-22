Тимо Вернер поделился мнением о не самом удачном старте карьеры в «Челси»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер поделился мнением о не самом удачном старте карьеры на Туманном Альбионе.



«Поначалу я представлял себе, что смогу продолжать здесь то, что делал раньше в Бундеслиге, но последние месяцы спустили меня с небес на землю. В Англии у тебя никогда не получится отыграть матч спокойно, не на полных оборотах. Все игроки здесь ростом за метр девяносто, физически мощные и очень быстрые, особенно защитники. Интенсивность в АПЛ действительно впечатляет.



Конечно, я заметил, что во время столь затяжной голевой паузы вас перестают называть супер-нападающим. Но я просто должен был отпустить всё это давление», – приводит слова 24-летнего немца Goal.com.



15 февраля, в матче 24-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) немец, забив гол на 39-й минуте встречи, прервал свою 13-матчевую безголевую серию.

Тимо Вернер впервые с ноября 2020 года забил гол в матче АПЛ. Видео