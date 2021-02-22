Онопко: Рондон — это не Гайч, он адаптирован к РПЛ

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал переход экс-нападающего «Зенита» и «Вест Бромвича» Саломона Рондона в московский клуб.
«Рондон — это не Гайч, он адаптирован к нашему чемпионату и погоде. Это опытный футболист. Адольфо приехал из Аргентины, он много работал на тренировках, но у него не получалось. Старались подобрать найти к парню подход, говорили с ним, меняли под него что-то в тренировочном процессе. Но мне жалко по-человечески Гайча, не получилось у него в ЦСКА. А Рондон — это совершенно другой футболист, он принесёт пользу клубу», — цитирует Онопко «Матч ТВ».
Неделю назад ЦСКА объявил об аренде нападающего «Далянь Ифан» Хосе Саломона Рондона. Венесуэльский форвард будет выступать за «армейцев» до окончания сезона-2020/2021.
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