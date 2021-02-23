Лондон – это провинция. Разбор 25-го тура АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 25-й тур. Тотальный контроль «Ман Сити» в матче с «Арсеналом», невезение «Тоттенхэма», все беды «Ливерпуля» и кадровые трудности «Манчестер Юнайтед». Ну и замены «Челси»: что Тухель имел в виду и зачем это нужно.
Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.
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Кирилл ищет смысл существования «Леванте» на своём канале.
Гриша активно ведёт свой канал в Telegram! Заходите.
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В этом выпуске:
0.00 – привет, дрозды!
0.00 – «Арсенал» – «Сити»: что это было.
14.15 – замена Тухеля: беда или норм?
29.44 – про ядро «Челси» и бразильца внутри Вернера
38.50 – что вообще творится с «Ливерпулем»?
51.04 – у Кирилла заканчиваются аргументы за Моуринью.
1:00.59 – Гриша – про Соусоучека и Лингардинью.
1:12.28 – у «МЮ» дебютировал 17-летний, а «Ньюкасл» перестраивается.
1:21.26 – больше контента от Кирилла и Гриши.
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