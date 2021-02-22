«В поте лица». «Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки

Пресс-служба итальянской «Фиорентины» в «Инстаграме» опубликовала фото с тренировки команды, участие в которой принимал 29-летний российский нападающий Александр Кокорин.
«В поте лица», — гласит подпись к публикации.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. Форвард провёл пока только один матч, выйдя на замену.
«Фиорентина» набрала в 23 встречах 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.
Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде заявлял, что клуб рассчитывает на нападающего Александра Кокорина и не форсирует его введение в состав.
- 22 февраля 2021
-
23:27
-
23:18
-
23:11
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:44
-
21:37
-
21:36
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
21:10
-
20:58
-
20:54
-
20:32
-
20:31
-
20:08
-
20:00
-
19:45
-
19:32
-
19:26
-
19:18
-
19:13
-
18:51
-
18:37
-
18:19
-
18:07
-
17:46
-
17:44
-
17:36