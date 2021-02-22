Руководство «Ювентуса» в ближайшее время обсудит с Дибалой продление контракта

Финансовый директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о состоянии нападающего Пауло Дибалы.



Напомним, Дибала получил повреждение накануне в матче 17-го тура Серии А с «Сассуоло» (3:1). Он покинул поле ещё в концовке первого тайма. Позже стало известно, что у Дибалы диагностирована травма колена.



«У Пауло по-прежнему есть некоторые проблемы. В одни дни ему лучше, в другие хуже. В среду он почувствовал небольшую боль, поэтому он недоступен. Что касается продления контракта, мы начнём переговоры в ближайшее время», — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia.

Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году. В нынешнем сезоне 27-летний аргентинский футболист принял участие в 11 матчах чемпионата Италии, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.