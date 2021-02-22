Футболист «Кристал Пэлас» классным ударом пяткой открыл счёт в матче с «Брайтоном». Видео

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» проходит заключительный матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас». Идёт 35-я минута встречи, счёт — 1:0 в пользу гостей.
На 28-й минуте нападающий «орлов» Джордан Айю с правого фланга низом прострелил в штрафную хозяев на Жан-Филиппа Матета, который классным ударом пяткой, в касание, из пределов вратарской отправил мяч в ворота.
Это дебютный гол 23-летнего француза в АПЛ. 21 января Матета присоединился к лондонской команде на правах аренды, рассчитанной до конца следующего сезона. Договор предусматривает также опцию выкупа. Права на него принадлежат «Майнцу».
Подопечные Грэма Поттера набрали в 24 матчах 26 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от зоны вылета на 4 очка. «Кристал Пэлас» (29) — на 14-м месте.
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