Симеоне: в «Челси» вложены хорошие деньги. Команда сильно изменилась при Тухеле

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился своим мнением о «Челси» накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Челси» сильно изменился при Томасе Тухеле, его команды играют очень хорошо. Это сильная команда с отличными игроками, в неё вложены хорошие деньги. К примеру, уровень трёх вратарей «Челси» свидетельствует о потенциале команды, а их нападающие могли бы играть в любой команде Европы.
Мы будем стараться побеждать сильных соперников, у которых есть отличные игроки. Они знают, о чём мы думаем, но мы не изменимся», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» — «Челси» состоится завтра, 23 февраля, в Бухаресте (Румыния). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится 17 марта в Лондоне (Англия).
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