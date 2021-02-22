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Суарес: Куман не скучает по мне. Он сказал, что доволен моим решением покинуть «Барселону»

Суарес: Куман не скучает по мне. Он сказал, что доволен моим решением покинуть «Барселону»
Футбол / Испания 0
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Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал об отношениях с бывшим партнёром по «Барселоне» Лионелем Месси и главным тренером каталонцев Рональдом Куманом.

«Конечно, я скучаю по Месси. Лео не только великолепный игрок, но и друг, которого мне не хватает. Наши повседневные разговоры были не только о футболе, но и о жизни. Наши дети отлично ладили, они тоже скучаю друг по другу. Но мы все знали, что изменения должны произойти и мы должны быть к ним готовы.

Кто скучает по мне больше — Лионель или «Барселона»? Думаю, этот вопрос лучше задать Месси. В любом случае Куман не скучает по мне, потому что он сказал, что доволен моим решением покинуть клуб. Возможно, Лионель каждый день скучает по другу», — приводит слова Суареса France Football.

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