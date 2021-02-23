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Роналду забил всем командам Серии А

Роналду забил всем командам Серии А
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в матче с «Кротоне» (2:0, второй тайм). Португалец забивал всем командам, которые выступают в Серии А в нынешнем сезоне, сообщает Goal.

На 38-й минуте матча с «Кротоне» Алекс Сандро навесил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда Роналду точно пробил головой в угол ворот. В конце первого тайма Кордас парировал удар Роналду из-за пределов штрафной, но затем мяч отлетел к Рэмси и тот навесил во вратарскую, откуда ударом головой тот же Криштиану отправил мяч в сетку.

В сезоне-2020/2021 Роналду сыграл 19 матчей, забил 18 голов и отдал две результативные передачи.

Туринский «Ювентус» набрал в 21 матче 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Кротоне» (12) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53).

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