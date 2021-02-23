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Источник: «Ростов» расторгнет контракт с Ерёменко

Источник: «Ростов» расторгнет контракт с Ерёменко
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» расторгнет соглашение с 33-летним полузащитником Романом Ерёменко, сообщает комментатор Нобель Арустамян.

«Ростов» и Роман Еремёнко близки к расторжению контракта. Контракт будет прекращен по обоюдному согласию", — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

«Ростов» в 19 встречах набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. В прошлом сезоне подопечные Валерия Карпина завершили выступления на 5-м месте в таблице чемпионата России.

Ерёменко выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт Ерёменко с ростовским клубом действует до 2023 года.

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