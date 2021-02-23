«Кристал Пэлас» на последних секундах вырвал победу в матче с «Брайтоном»

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» состоялся заключительный матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 28-й минуте нападающий «орлов» Джордан Айю с правого фланга низом прострелил в штрафную хозяев на Жан-Филиппа Матета, который классным ударом пяткой, в касание, из пределов вратарской отправил мяч в ворота.

Видео гола Жан-Филиппа Матета

На 55-й минуте защитник «Кристал Пэлас» Тайрик Митчелл в борьбе с нападающим «чаек» Нилем Мопе в своей штрафной неудачно вынес мяч прямо на Йоэля Велтмана, после чего голландский защитник хозяев с близкой дистанции сильным ударом отправил мяч в ближний угол ворот.

Видео гола Йоэля Велтмана

Окончательный счёт на 95-й минуте установил нападающий гостей Кристиан Бентеке.

Видео гола Кристиана Бентеке

Подопечные Грэма Поттера набрали в 25 матчах 26 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от зоны вылета на 5 очков. «Кристал Пэлас» (32) — на 13-м месте.