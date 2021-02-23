В Гватемале игрок симулировал попадание камня, брошенного на поле фанатом

Во время матча третьего дивизиона Гватемалы, в котором «Батанекос» встречался с «Депортиво Сан-Лоренсо Джогофут» произошёл курьёзный эпизод.
Игрок «Батанекос» Росбин Рамос симулировал попадание в него камня со стороны болельщиков. С трибун на поле во время матча действительно прилетел камень. Рамос взял его в руку, после чего упал на газон и стал изображать страдания. Некоторое время игроки обеих команд спорили с арбитром, после чего матч был продолжен.
При этом, никакого наказания футболисту за симуляцию вынесено не было так как ни судья, ни ассистент не видели этого момента, а система VAR там не работает. После этого фанаты «Депортиво Сан-Лоренсо Джогофут» стали оскорблять Рамоса.
Посмотреть видео симуляции Росбина Рамоса можно на «Чемпионате».
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