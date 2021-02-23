Эктор Бельерин хочет покинуть «Арсенал» летом, «ПСЖ» готов возобновить интерес к защитнику

«Пари Сен-Жермен» планирует возобновить интерес к защитнику лондонского «Арсенала» Эктору Бельерину, сообщает CBS Sports.

По данным источника, Бельерин хочет попробовать свои силы в другом клубе. В связи с этим, некоторые клубы Европы, среди которых есть и «ПСЖ» задумались о подписании контракта с игроком в летнее трансферное окно.

Эктор Бельерин является воспитанником «Ла Масии» — академии «блауграны». «Арсенал» купил испанца за € 500 тыс. летом 2011 года, в 16-летнем возрасте. Его контракт с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в € 28 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Бельерин принял участие в 22 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.