Эктор Бельерин хочет покинуть «Арсенал» летом, «ПСЖ» готов возобновить интерес к защитнику
«Пари Сен-Жермен» планирует возобновить интерес к защитнику лондонского «Арсенала» Эктору Бельерину, сообщает CBS Sports.
По данным источника, Бельерин хочет попробовать свои силы в другом клубе. В связи с этим, некоторые клубы Европы, среди которых есть и «ПСЖ» задумались о подписании контракта с игроком в летнее трансферное окно.
Эктор Бельерин является воспитанником «Ла Масии» — академии «блауграны». «Арсенал» купил испанца за € 500 тыс. летом 2011 года, в 16-летнем возрасте. Его контракт с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в € 28 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Бельерин принял участие в 22 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Бельерин: А$AP Rocky и Канье Уэст – люди, которые мне симпатичны с точки зрения моды
Рекомендуем вам
- 23 февраля 2021
-
05:18
-
04:52
-
04:28
-
04:06
-
03:10
-
02:06
-
01:50
-
00:54
-
00:48
-
00:39
-
00:25
-
00:12
-
00:07
- 22 февраля 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:42
-
23:27
-
23:18
-
23:11
-
22:40
-
22:35
-
22:31
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:44
-
21:37
-
21:36
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
21:10
-
20:58
-
20:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам