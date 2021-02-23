Матьё: в «Барселоне» меня убили, за ошибку никто не говорит с вами на следующий день

Бывший защитник «Барселоны» Жереми Матьё рассказал о периоде выступления за «Барселону».
«В последний год в «Барселоне» у меня были плохие времена. У меня были ощущения, что из-за меня проиграли «Ювентусу» в Лиге чемпионов со счётом 0:3. В «Барселоне» меня убили, но я понимаю, что в футбол играют одиннадцать человек. Я перешёл в «Спортинг», где со мной всегда говорили, если что-либо происходило. В «Барселоне» ничего такого не было. Мне нужна была любовь. Например, когда вы делаете серьёзную ошибку, никто не говорит с вами на следующий день, ни одной фразы. Луис Энрике тоже», — приводит слова Матьё Mundo Deportivo.
Матьё защищал цвета «Спортинга» с 2017 года. Наиболее известен Жереми по выступлениям за «Барселону» в период с 2014 по 2017 год. В ходе своей карьеры также играл за «Валенсию», «Тулузу» и «Сошо». В сборную Франции вызывался с 2011 по 2016 год.
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