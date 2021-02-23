В «Астон Вилле» намерены вычислить виновного в «сливе» информации о травме Грилиша
В матче 25 тура чемпионата Англии «Астон Вилла» дома проиграла «Лестеру» со счетом 1:2. В игре из-за повреждения не смог принять участие лидер клуба из Бирмингема Джек Грилиш.
В команде его проблемы со здоровьем скрывали, однако за сутки до матча информация о травме полузащитника появилась в СМИ. Как сообщает BBC Sport со ссылкой на тренера «Астон Виллы» Дина Смита, в клубе намерены разобраться со «сливом» информации.
«Я узнал в социальных сетях о том, что ходили слухи, что он не будет играть. Если это исходит от нас, я выясню, кто это сделал, и сделаю ему выговор. Это меня не устраивает. Я вечный оптимист, и надеюсь, что Грилиш вернётся на следующей неделе к матчу с «Лидсом», но решать это будет медицинский штаб», – заявил Смит.
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