В «Астон Вилле» намерены вычислить виновного в «сливе» информации о травме Грилиша

В матче 25 тура чемпионата Англии «Астон Вилла» дома проиграла «Лестеру» со счетом 1:2. В игре из-за повреждения не смог принять участие лидер клуба из Бирмингема Джек Грилиш.

В команде его проблемы со здоровьем скрывали, однако за сутки до матча информация о травме полузащитника появилась в СМИ. Как сообщает BBC Sport со ссылкой на тренера «Астон Виллы» Дина Смита, в клубе намерены разобраться со «сливом» информации.

«Я узнал в социальных сетях о том, что ходили слухи, что он не будет играть. Если это исходит от нас, я выясню, кто это сделал, и сделаю ему выговор. Это меня не устраивает. Я вечный оптимист, и надеюсь, что Грилиш вернётся на следующей неделе к матчу с «Лидсом», но решать это будет медицинский штаб», – заявил Смит.