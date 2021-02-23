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Дубль Роналду в ворота «Кротоне», победа «Зенита» над «Миланом» в Евролиге. Главное к утру

Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кротоне» в матче Серии А, а санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Милан» в баскетбольной Евролиге – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кротоне» в матче Серии А.

2. «Зенит» одержал победу над «Миланом» в Евролиге.

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