Дубль Роналду в ворота «Кротоне», победа «Зенита» над «Миланом» в Евролиге. Главное к утру
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кротоне» в матче Серии А, а санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Милан» в баскетбольной Евролиге – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Дубль Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кротоне» в матче Серии А.
2. «Зенит» одержал победу над «Миланом» в Евролиге.
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