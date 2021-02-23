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Буффон прокомментировал победу над «Кротоне» цитатой группы Daft Punk

Буффон прокомментировал победу над «Кротоне» цитатой группы Daft Punk
Футбол / Италия 0
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу над «Кротоне» (3:0) в матче 23-го тура итальянской Серии А цитатой группы Daft Punk, которая объявила о распаде вчера, 22 февраля.

«Harder, better, faster, stronger», — написал голкипер.

Фото можно посмотреть в "твиттере" Джанлуиджи Буффона.

На 38-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Результативную передачу сделал защитник туринцев Алекс Сандро. В компенсированное время первого тайма Роналду оформил дубль, забив гол после передачи хавбека Аарона Рэмси. На 66-й минуте полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни довёл счёт до разгромного.

Туринский «Ювентус» набрал 45 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Кротоне» (12) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53).

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