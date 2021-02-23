Руни запретил игрокам «Дерби» общаться перед матчем с экс-партнёром, уволенным за пьянку

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни рассказал о запрете для своих подопечных в преддверии матча 32-го тура Чемпионшипа с «Хаддерсфилд Таун», который состоится сегодня, 23 февраля.



В составе соперника «баранов» выступают защитник Ричард Кио и полузащитник Дуэйн Холмс. Ранее они выступали за «Дерби». Кио был со скандалом уволен за пьянку с партнёрами по команде и последующее ДТП, в котором он получил серьёзную травму. Второй защищал цвета клуба на протяжении трёх лет, а перед началом этого сезона перебрался в «Хаддерсфилд».



«Я сказал своим игрокам, что не хочу увидеть, как кто-то из них общается с Кио и Холмсом перед матчем. Если они хотят встретиться и поговорить, то могут сделать это после матча. Но до этого нам нужно сфокусироваться на себе и своей работе», — приводит слова Руни Sky Sports.

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