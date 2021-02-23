Аршавин: сильно удивлюсь, если за эти полсезона «Тамбов» выиграет больше одного матча

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации с «Тамбовом», продолжившим сезон, после того как оказался на грани банкротства.
«Плохо, что такая ситуация сложилась. Не нам решать, кто виноват и почему. Мне понравилось, как РФС попытался спасти клуб. Они были готовы дать денег вперёд и попросили губернатора вложить деньги в детский футбол. Считаю, что это классное решение. Хотя, по-моему, губернатор в итоге не доехал. РПЛ — тоже молодцы. Объединились руководители и делают всё, чтобы спасти «Тамбов». Предлагали разные варианты, дают команде игроков. Здорово, что сохранили целостность. С другой стороны, я сильно удивлюсь, если за эти полсезона «Тамбов» выиграет больше чем один матч.
Любая такая команда — это удар по имиджу лиги. Когда «Тосно» выигрывает Кубок России, а потом команда исчезает — это плохой знак для нашего футбола. Тот же «Амкар», может быть, звёзд с неба не хватал, но имел хорошую команду, был крепким середняком. Исчезновение таких клубов оставляет негативный след в российском футболе», — приводятся слова Аршавина на сайте телеканала «Матч».
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