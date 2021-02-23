«Динамо» снова отправилось на сбор в Турцию перед матчем с «Ахматом»
Московское «Динамо» снова отправилось в Турцию, чтобы провести очередной зимний сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба на странице в «Твиттере».
«Снова в Турцию», — подписала пост пресс-служба клуба.
Фото можно посмотреть в "твиттере" бело-голубых.
20 февраля «Динамо» провело матч 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (2:0). Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» намечена на воскресенье, 28 февраля. Это будет первый матч после зимнего перерыва.
«Динамо» по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрало 30 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (41). В тройку лучших также входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
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